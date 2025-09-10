Мобильные медкомплексы Подмосковья совершили с начала года 7,7 тыс. выездов

10 сентября 2025, 10:39

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 7,7 тыс. выездов совершили мобильные медицинские комплексы в отдалённые населённые пункты Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В мобильных комплексах жители могут пройти первый этап диспансеризации, сделать флюорографию, маммографию и ряд других исследований.





«Мобильные комплексы делают качественную диагностику доступной для жителей деревень и сёл. С начала года было проведено почти 7,7 тыс. выездов, в ходе которых врачи осмотрели свыше 175 тысяч человек», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.