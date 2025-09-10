Врач-дерматовенеролог МОККВД рассказал, почему осенью чаще выпадают волосы

10 сентября 2025, 09:50

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Осень традиционно считается периодом усиленного выпадения волос. Это связано с естественными процессами в организме, которые активизируются при сокращении светового дня и снижении солнечной активности. Но к сезонным изменениям добавляются и другие факторы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





По словам врача-дерматовенеролога Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Анастасии Платицыной, на состояние волос могут влиять стресс, несбалансированное питание, а также последствия летнего воздействия ультрафиолета, морской воды и хлорированных бассейнов.





«Все это ослабляет волосяные фолликулы и делает волосы более ломкими», — отметила она.



Для профилактики специалисты рекомендуют корректировать рацион, добавляя продукты, богатые железом, цинком и витаминами группы В и D. Дополнительно можно принимать витаминно-минеральные комплексы. В уходе стоит отказаться от частых горячих укладок, агрессивных шампуней и тугих причёсок.

Если выпадение становится интенсивным и сопровождается другими симптомами, врачи советуют обратиться за консультацией к специалисту. Записаться на приём можно через региональный

портал «Здоровье».



