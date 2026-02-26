Подмосковные ДК собрали гуманитарную помощь для белгородских работников культуры
Груз гуманитарной помощи собрали для работников культуры Белгородской области и членов их семей сотрудники подмосковных ДК. Сбор провели по инициативе Минкульттуризма Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Координатором мероприятия, продолжавшегося семь дней, стала команда дома культуры «Ложки» одноименной деревни городского округа Солнечногорск.
«На деньги, которые работники культуры Подмосковья собрали для своих белгородских коллег, приобрели 175 газовых баллонов для портативных плиток, 74 пауэрбанка, шесть электрогенераторов — три на 6,6 кВт, два на 5,5 кВт и один на восемь кВт, а также 2,8 тонны питьевой воды», — говорится в сообщении.Груз должны доставить в Белгород уже сегодня, 26 февраля.