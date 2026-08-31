Мобильный ФАП Подольской больницы посетит в сентябре 12 населённых пунктов
Выезды в 12 малых населённых пунктов совершит мобильный фельдшерско-акушерский пункт Подольской больницы в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В мобильном ФАПе можно будет пройти первый этап диспансеризации, включающий измерение антропометрических данных и артериального давления, а также снятие кардиограммы и проверку биохимического состава крови. Кроме того, пациенты смогут проконсультироваться с медиками.
«Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Подольской больницы каждый месяц выезжает по согласованному графику в отдалённые населённые пункты, где нет стационарной медицинской точки. Главной задачей мобильного ФАПа является первичная доврачебная помощь», — объяснила заведующая поликлиникой обособленного структурного подразделения № 7 Подольской больницы Мехрибан Гусейнова.График выездов мобильного ФАПа в сентябре размещён на канале «Подольск.Здоровье» в мессенджере МАХ.