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Мобильный ФАП Подольской больницы посетит в сентябре 12 населённых пунктов

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выезды в 12 малых населённых пунктов совершит мобильный фельдшерско-акушерский пункт Подольской больницы в сентябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



В мобильном ФАПе можно будет пройти первый этап диспансеризации, включающий измерение антропометрических данных и артериального давления, а также снятие кардиограммы и проверку биохимического состава крови. Кроме того, пациенты смогут проконсультироваться с медиками.

«Мобильный фельдшерско-акушерский пункт Подольской больницы каждый месяц выезжает по согласованному графику в отдалённые населённые пункты, где нет стационарной медицинской точки. Главной задачей мобильного ФАПа является первичная доврачебная помощь», — объяснила заведующая поликлиникой обособленного структурного подразделения № 7 Подольской больницы Мехрибан Гусейнова.
График выездов мобильного ФАПа в сентябре размещён на канале «Подольск.Здоровье» в мессенджере МАХ.
Лев Каштанов

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