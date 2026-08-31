Подмосковье выберет депутатов Госдумы и Мособлдумы в трехдневном формате
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
С 18 по 20 сентября в России состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут выбрать удобный формат голосования: прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или проголосовать на дому. Кроме того, в четырех городских округах региона в эти же дни пройдут муниципальные выборы.
Трехдневный формат голосования одобрила Центральная избирательная комиссия России. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что проведение выборов в течение нескольких дней позволяет сделать процедуру более удобной для граждан и одновременно служит дополнительной мерой безопасности. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, которым 20 сентября было определено единым днем голосования.
Избирательные участки в Московской области будут открыты с 08:00 до 20:00 все три дня. Для получения бюллетеня избирателю потребуется предъявить паспорт.
Помимо традиционного голосования на участке, жители региона смогут воспользоваться ДЭГ. Еще один вариант — голосование на дому, предусмотренное для граждан, которые по уважительным причинам не могут самостоятельно прийти на избирательный участок. В частности, такой возможностью могут воспользоваться люди с инвалидностью, проблемами со здоровьем, а также граждане, ухаживающие за нуждающимися.
Для организации голосования на дому необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию и подать письменное или устное заявление. Сделать это можно с 10 сентября и до 14:00 20 сентября. После рассмотрения обращения представители комиссии приедут по указанному адресу и проведут голосование на дому.
Для участия в дистанционном электронном голосовании потребуется подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги» и регистрация в системе в установленные сроки. В большинстве регионов подать заявление на участие в ДЭГ можно будет с 3 по 14 сентября. Для жителей Москвы предварительная регистрация не требуется. Электронное голосование будет доступно в течение всех трех дней выборов.
В случае возникновения технических или иных проблем при использовании ДЭГ избиратель сможет обратиться в территориальную избирательную комиссию. Если после этого гражданин решит проголосовать лично, комиссия сначала проверит, не был ли он ранее отмечен как проголосовавший дистанционно. Если такой отметки нет, избирателю выдадут бумажный бюллетень.
Граждане, которые в дни голосования будут находиться не по месту постоянной регистрации, смогут заранее оформить включение в список избирателей по месту пребывания. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию. Кроме того, с 9 по 14 сентября такая возможность будет доступна в участковых избирательных комиссиях.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределяться между кандидатами, выдвинутыми в составе партийных списков, еще 225 депутатов изберут по одномандатным избирательным округам.
В федеральной избирательной кампании участвуют 10 политических партий, включая пять парламентских — «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию» и «Новые люди». Парламентские партии, а также политические объединения, представленные в региональных законодательных органах, получили право выдвигать кандидатов без сбора подписей избирателей.
Московская областная дума также будет формироваться по смешанной системе. Половину из 50 депутатских мандатов — 25 — распределят между кандидатами, победившими в одномандатных округах. Еще 25 мест займут представители территориальных партийных списков. Таким образом, жители Подмосковья смогут одновременно проголосовать за конкретного кандидата и политическую партию. В четырех городских округах Московской области в те же даты дополнительно пройдут муниципальные выборы.
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