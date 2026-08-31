Подмосковье выберет депутатов Госдумы и Мособлдумы в трехдневном формате

31 августа 2026, 09:49

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

С 18 по 20 сентября в России состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. Жители Подмосковья смогут выбрать удобный формат голосования: прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) или проголосовать на дому. Кроме того, в четырех городских округах региона в эти же дни пройдут муниципальные выборы.