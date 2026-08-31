В Подмосковье 1 сентября откроют шесть школ, построенных за счёт инвесторов

31 августа 2026, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Шесть новых школ, построенных девелоперами за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории, откроются в Московской области 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Детей примет, в частности, школа на 1 675 мест в жилом комплексе «Первый квартал» в Ленинском округе, а также школа на 1 100 мест в ЖК «1-й Шереметьевский» в округе Химки, школа на 825 мест в ЖК «Ривьера Парк» в округе Королёв и школа на 600 мест в ЖК «Пироговская Ривьера» в округе Мытищи.





«Кроме того, откроются школы на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» в Подольске и на 181 место в ЖК «Идеал» в округе Балашиха», — отмечается в сообщении.