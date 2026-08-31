Расписание электричек Ленинградского направления меняется с 31 августа по 3 сентября
График движения пригородных поездов Ленинградского направления меняется на период с 31 августа по 3 сентября из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
В указанные дни часть поездов, курсирующих между Москвой и Клином, отменят, а у некоторых составов изменят время отправления и прибытия.
«Отменят также электрички № 6792 и №6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь», — отмечается в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных табло на станциях и вокзалах. Кроме того, расписание можно посмотреть на сайте компании-перевозчика в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».