Расписание электричек Ленинградского направления меняется с 31 августа по 3 сентября

31 августа 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления меняется на период с 31 августа по 3 сентября из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.





В указанные дни часть поездов, курсирующих между Москвой и Клином, отменят, а у некоторых составов изменят время отправления и прибытия.





«Отменят также электрички № 6792 и №6791 на участке Тверь — Лихославль — Тверь», — отмечается в сообщении.