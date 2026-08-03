Мобильный ФАП посетит 15 деревень округа Подольск
15 выездов в отдалённые деревни округа Подольск совершит мобильный фельдшерско-акушерский пункт местной больницы в августе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ФАПе можно пройти диспансеризацию и получить консультацию врача.
«Это очень удобно людям, которое летом отдыхают на дачах. Им не нужно ехать в поликлинику: можно проверить здоровье рядом с домом и вовремя принять меры, если есть какие-то проблемы», — сказала заведующая поликлиникой №7 Подольской областной больницы Мехрибан Гусейнова.Мобильный медцентр оборудован аппаратом ЭКГ, портативным биохимическим анализатором крови, тонометром, ростомером, весами и гинекологическим креслом.
График выездов ФАПа размещается в соцсетях больницы и чате «Подольск.Здоровье» в мессенджере МАХ.