Достижения.рф

Мобильный ФАП посетит 15 деревень округа Подольск

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

15 выездов в отдалённые деревни округа Подольск совершит мобильный фельдшерско-акушерский пункт местной больницы в августе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



В ФАПе можно пройти диспансеризацию и получить консультацию врача.

«Это очень удобно людям, которое летом отдыхают на дачах. Им не нужно ехать в поликлинику: можно проверить здоровье рядом с домом и вовремя принять меры, если есть какие-то проблемы», — сказала заведующая поликлиникой №7 Подольской областной больницы Мехрибан Гусейнова.
Мобильный медцентр оборудован аппаратом ЭКГ, портативным биохимическим анализатором крови, тонометром, ростомером, весами и гинекологическим креслом.

График выездов ФАПа размещается в соцсетях больницы и чате «Подольск.Здоровье» в мессенджере МАХ.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0