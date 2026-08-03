Жильё по соципотеке получили за пять лет более 400 педагогов Подмосковья

03 августа 2026, 10:07

оригинал Фото: istockphoto.com/Nanci Santos

Свыше 400 педагогов, работающих в Московской области, получили квартиры по программе «Социальная ипотека» за последние пять лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





По условиям программы основное тело жилищного кредита выплачивается из регионального бюджета: половина сразу и половина в течение десяти лет. А собственник квартиры вносит только проценты.





«С 2021 года участниками этой программы стали более 400 педагогов. Такая поддержка напрямую способствует привлечению и закреплению кадров в школах Подмосковья. Мы видим, что программа работает: в регион приходят молодые педагоги, в учебных заведениях закрываются вакансии», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.