В Одинцове построили детский сад на 245 мест
Детский сад, рассчитанный на 245 воспитанников, построили в жилом комплексе «Союзный» на территории Одинцова. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Здание детского сада трёхэтажное, его общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров.
«Внутри оборудованы помещения для групп со своими игровыми, спальнями, буфетными, санузлами и раздевалками, а также физкультурный и музыкальный залы, кружковые и пр. Для комфорта детей и сотрудников детсад оборудован системой вентиляции и кондиционирования», — говорится в сообщении.Застройщик возвёл объект социальной инфраструктуры за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории.