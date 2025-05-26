На фестивале в Подольске поймали более 13 кг рыбы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фестиваль по ловле рыбы поплавочной удочкой провёл на реке Рожай у деревни Сергеевка городского округа Подольск Климовский рыболовный клуб, общий улов участников мероприятия составил более 13 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В фестивальном лове приняли участи 19 человек. Первое место занял Александр Митрошин с результатом 2 кг 80. Вторым стал Александр Волков, чей улов составил 1 кг 830 граммов. А замкнул тройку призёров Алексей Гамарь с результатом 1 кг 420 граммов. Победители получили кубки и медали», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Фестиваль проводится регулярно. Он посвящён памяти участника клуба, судьи детских турниров Сергея Лоскутова. Следующее соревнование состоится 28 июня, его участниками станут юные рыболовы.
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