На фестивале в Подольске поймали более 13 кг рыбы

Около 1 млн. человек проживают в Подмосковье в ветхом и аварийном жилье. Такие данные привёл министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский. Он рассказал о дополнительных мерах государственной поддержки переселенцев из аварийного жилья в регионе.