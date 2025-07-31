Мобильный комплекс НИКИ детства совершил в Подмосковье с начала года 85 выездов

31 июля 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бригады врачей Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства регулярно отправляются на выездные осмотры в различные округа Московской области. С начала текущего года было совершено уже 85 таких выездов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Для выездов используется мобильный медицинский комплекс, который оснащён необходимым диагностическим оборудованием.





«На выездах специалисты осматривают детей с различными патологиями или подозрением на них. За 85 выездов медосмотры прошли 5.2 тыс. детей», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.