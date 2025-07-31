ABC: в Нью-Йорке 22 человека заразились и один умер от «болезни легионеров»

31 июля 2025, 15:36

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В Нью-Йорке по меньшей мере 22 человека заразились и один умер от «болезни легионеров». Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на городской департамент здравоохранения.





Случаи заражения зафиксированы в квартале Гарлем на Манхэттене и близлежащих районах. При этом ранее газета New York Post писала о начале расследования из-за появления инфекции.





«Один человек погиб и минимум 22 человека заразились в результате вспышки легионеллеза в Нью-Йорке», — говорится в сообщении телеканала.