В Подмосковье построят заводы по производству гидравлики и спецтехники
Заводы по производству гидравлического оборудования и спецтехники построят на территории Московской области компании «Пневстроймашина» из Екатеринбурга и «ДСТ-УРАЛ». Соответствующее соглашение делегация Подмосковья подписала в ходе ПМЭФ-2025, сообщает пресс-служба правительства региона.
«На предприятиях совместного проекта «ДСТ-Урал» из Челябинска и «Пневмастроймашины» из Екатеринбурга будут выпускать импортозамещающую продукцию, которая востребована в добывающей промышленности, дорожном строительстве, сельском хозяйстве, благоустройстве, ЖКХ. Это гидравлика – моторы, гидрораспределители, редукторы, а также тяжёлая спецтехника», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Заводы будут размещаться на территории индустриального парка «Ключ» в Дмитрове и в Дубне.
На предприятиях будет создано 300 рабочих мест. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 6 миллиардов рублей.