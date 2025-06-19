В Ленинском округе начнут производить детали для иностранных самолётов

19 июня 2025, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Завод по выпуску авиакомпонентов для гражданских самолётов иностранного производства построят на территории индустриального парка «Титан» в Ленинском округе. Соглашение об этом подписали в рамках ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и учредитель, член правления ГК «Протектор», генеральный директор ООО «Авиационный Центр» Александр Колбасов, сообщает пресс-служба правительства региона.







«Протектор» — первая в России частная компания, которая импортозамещает части шасси и двигатели иностранного производства. В прошлом году на ПМЭФ мы подписали соглашение о реализации проекта в Домодедово, где ремонтируют шасси для самолётов. Теперь компания запустит собственное производство компонентов и запчастей — как для отечественной техники, так и для самолётов Boeing и Airbus», — сказал Андрей Воробьёв.

Андрей Воробьёв и александр Колбасов (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

«Мы чувствуем большую поддержку губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва и правительства Московской области. Для реализации нашего проекта искали землю, где могли бы построить свои производственные цеха. (…) Сейчас мы получили уникальную возможность строиться в индустриальном парке с отличным расположением, где уже имеются дороги», — отметил Александр Колбасов.