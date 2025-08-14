Ремонт подъездов в Раменском планируют завершить до 1 октября

14 августа 2025, 17:11

Видео: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проконтролировал ход работ по ремонту подъездов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.





Как выяснилось, в домах №27 и №30 по ул. Коммунистической ремонт подъездов полностью завершён. Продолжаются работы в 19 подъездах. Их большая часть – на финальной стадии готовности.

«Программа ремонта предусматривает комплексное обновление подъездов. Рабочие штукатурят стены, красят потолки, перила и поручни, укладывают на полы керамическую плитку, устанавливают новые оконные и дверные блоки, ремонтируют систему освещения. По согласованию с жителями проводят ремонт входных групп, козырьков и замену почтовых ящиков», – рассказали в администрации.