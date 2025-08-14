Ремонт подъездов в Раменском планируют завершить до 1 октября
Видео: Раменский медиацентр
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проконтролировал ход работ по ремонту подъездов. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
Как выяснилось, в домах №27 и №30 по ул. Коммунистической ремонт подъездов полностью завершён. Продолжаются работы в 19 подъездах. Их большая часть – на финальной стадии готовности.
«Программа ремонта предусматривает комплексное обновление подъездов. Рабочие штукатурят стены, красят потолки, перила и поручни, укладывают на полы керамическую плитку, устанавливают новые оконные и дверные блоки, ремонтируют систему освещения. По согласованию с жителями проводят ремонт входных групп, козырьков и замену почтовых ящиков», – рассказали в администрации.Там отметили, что к реализации программы привлечено несколько подрядных организаций. Ремонтные работы в подъездах должны полностью завершить до 1 октября.