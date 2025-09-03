Модернизация котельной в Ивантеевке должна завершиться в октябре

03 сентября 2025, 17:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский.

В Студенческом проезде в Ивантеевке идут работы по модернизации котельной. Она является главным поставщиком тепла и горячей воды для 24 многоэтажек и трёх социально значимых учреждений, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.







«Специалисты монтируют теплообменное оборудование и коллекторы, готовятся подключить их к общей системе. Для размещения нового, более мощного оборудования потребовалось временно демонтировать часть стен котельной. После завершения всех установочных работ стены восстановят. На объекте задействована команда из 14 специалистов», – рассказали в пресс-службе.