Модернизация котельной в Ивантеевке должна завершиться в октябре
В Студенческом проезде в Ивантеевке идут работы по модернизации котельной. Она является главным поставщиком тепла и горячей воды для 24 многоэтажек и трёх социально значимых учреждений, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«Специалисты монтируют теплообменное оборудование и коллекторы, готовятся подключить их к общей системе. Для размещения нового, более мощного оборудования потребовалось временно демонтировать часть стен котельной. После завершения всех установочных работ стены восстановят. На объекте задействована команда из 14 специалистов», – рассказали в пресс-службе.Капремонт и модернизация котельных в Пушкинском – важный этап в рамках реализации государственной программы по обновлению коммунальной инфраструктуры округа.
После завершения ремонта котельная перейдёт на полностью автоматизированный режим работы. Все работы должны быть завершены в октябре.
Как отметили в администрации, модернизация не скажется на бесперебойной подаче тепла в дома с началом отопительного сезона.