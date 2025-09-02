В Пушкине после капремонта открыли современный корпус техникума им. С. Королёва
В городе Пушкино торжественно открыли учебный корпус «Межрегионального центра компетенций – техникума им. С. Королёва». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
«После масштабного капремонта в рамках государственной программы «Образование Подмосковья» здание во 2-м Надсоновском проезде приняло новых студентов. Техникум предлагает обучение по таким востребованным направлениям, как мастер слесарных работ, сварочное производство, информационные системы и программирование, производство летательных аппаратов и операционная деятельность в логистике. Для абитуриентов открыто 1125 бюджетных мест», – рассказали в администрации.Студенты не только получат теоретические знания, но и приобретут практический опыт работы на современном оборудовании. Оснащённые по последнему слову техники классы и мастерские станут площадкой для реализации идей и развития профессиональных компетенций студентов.
Обновление коснулось всего здания площадью более 1,5 тыс. кв. м. В нём заменили крышу и инженерные системы, обновили фасад и входную группу, установили новые окна и двери. В мастерских уложили современную напольную плитку.