В библиотеке Ивантеевки открыли ко Дню города выставку картин

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Выставку картин художницы Елены Алейниковой «Пешком по Ивантеевке» открыли в арт-галерее ивантеевской библиотеки имени И.Ф. Горбунова в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.



В экспозицию вошли живописные и графические работы, вдохновлённые пейзажами Ивантеевки.

«Елена Алейникова с удивительной теплотой и мастерством запечатлела на своих работах самые живописные уголки Ивантеевки, позволяя зрителю взглянуть на них глазами истинного ценителя красоты», — говорится в сообщении.
В День города, 13 сентября, по выставке проведут экскурсию для всех желающих. Начало в 11:00. Вход на выставку и экскурсия — бесплатные. Возрастных ограничений нет.

Арт-галерея Ивановской библиотеки расположена по адресу: город Иваново, Центральный проезд, дом №1.
