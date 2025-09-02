В библиотеке Ивантеевки открыли ко Дню города выставку картин
Выставку картин художницы Елены Алейниковой «Пешком по Ивантеевке» открыли в арт-галерее ивантеевской библиотеки имени И.Ф. Горбунова в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.
В экспозицию вошли живописные и графические работы, вдохновлённые пейзажами Ивантеевки.
«Елена Алейникова с удивительной теплотой и мастерством запечатлела на своих работах самые живописные уголки Ивантеевки, позволяя зрителю взглянуть на них глазами истинного ценителя красоты», — говорится в сообщении.В День города, 13 сентября, по выставке проведут экскурсию для всех желающих. Начало в 11:00. Вход на выставку и экскурсия — бесплатные. Возрастных ограничений нет.
Арт-галерея Ивановской библиотеки расположена по адресу: город Иваново, Центральный проезд, дом №1.