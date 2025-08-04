Модернизация ПО повысила точность сортировки на комплексе «Восток»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На мусороперерабатывающем комплексе «Восток» завершена успешная модернизация программного обеспечения оптических сепараторов. После обновления точность выборки вторичных ресурсов достигла 98,6% против прежних 96,5%. Это положительно отразилось на показателях работы предприятия, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Оптические сепараторы функционируют в круглосуточном режиме, определяя тип вторсырья в потоке отходов и отбирая его по заданным параметрам. За последние шесть месяцев сортировка пластиковых бутылок из ПЭТ-микса выросла на 32,8%, бутылок для молочной продукции — на 13,5%, тары из-под подсолнечного масла — на 11,5%.
Выборка флаконов из полиэтилена низкого давления (для бытовой химии) увеличилась на 32,2%, канистр — на 17,3%, упаковки и пакетов из полиэтилена высокого давления — на 21,6%. На предприятии регулярно совершенствуют производственные процессы. Основная цель — максимально эффективно извлекать ценные материалы для дальнейшей переработки.