Модернизация ПО повысила точность сортировки на комплексе «Восток»

04 августа 2025, 09:44

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

На мусороперерабатывающем комплексе «Восток» завершена успешная модернизация программного обеспечения оптических сепараторов. После обновления точность выборки вторичных ресурсов достигла 98,6% против прежних 96,5%. Это положительно отразилось на показателях работы предприятия, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.