В Павловском Посаде провели молебен в честь ВДВ
Торжество, приуроченное к 95-летию Воздушно-десантных войск, состоялось в Павловском Посаде у памятника воинам-интернационалистам. Мероприятие началось с молебна. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Богослужение провёл благочинный Павлово-Посадского городского округа, священник Александр Анохин.
«Он помолился за всех, кто служил и служит в ВДВ», — говорится в сообщении.Участники мероприятия почтили память погибших защитников Родины и возложили цветы к памятнику. В торжестве приняли участие десантники-ветераны, представители ветеранских организаций, бойцы специальной военной операции и неравнодушные жители округа.
День Воздушно-десантных войск отмечается в России ежегодно 2 августа.