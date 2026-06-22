В Химках задержали курьера мошенников, похитивших у девушки более 4 млн рублей

22 июня 2026, 19:46

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

В Химках полицейские задержали курьера телефонных мошенников, похитивших у девушки более четырёх миллионов рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть обратилась 18-летняя местная жительница и заявила, что неизвестные обманом завладели её деньгами. Сумму ущерба девушка оценила более чем в четыре миллиона рублей.

«Заявительнице на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник поликлиники, который сообщил, что нужно пройти диспансеризацию. Он попросил назвать код из СМС-сообщения, что потерпевшая и сделала. Разговор прекратился. Далее девушке начали поступать звонки от лжесотрудников Росфинмониторинга и правоохранителей. Они убедили жертву, что её личный кабинет на портале госуслуг взломан. От её имени оформлена доверенность на распоряжение средствами на человека, который признан в России экстремистом», – отметила Петрова.

«В результате сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнюю москвичку, которая исполняла в преступной схеме роль курьера. Она дала признательные показания. Установлена причастность злоумышленницы к аналогичному преступлению, совершённому на территории округа. Общая сумма ущерба превысила 4,2 млн рублей», – отметила Петрова.