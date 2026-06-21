В Химках прошла выездная администрация

21 июня 2026, 16:34

Фото: Администрация Химки г.о.

19 июня в школе №29 в Левобережном микрорайоне Химок состоялась выездная администрация. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.







Представители администрации, профильные специалисты, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, коммунальных и социальных служб, а также фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО приняли более 50 обращений от жителей.



Глава городского округа Инна Федотова совместно с представителями Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рассмотрели ключевые вопросы. В центре внимания оказались темы, связанные с качеством жизни.



Жильцы дома №3 на улице Совхозной обратились сразу по нескольким проблемам: содержание дома, капремонт фасада и кровли, а также обновление детской площадки. По первым двум вопросам совместно с Фондом капитального ремонта проведут комиссионный выезд, по детской площадке — выезд на место для детального осмотра.



Муниципальный депутат, директор школы №29 Наталья Каныгина рассказала, что жители выступили с инициативой создать при учреждении музей истории микрорайона Левобережный и достижений его жителей. Идею поддержали и оформили как официальный наказ.