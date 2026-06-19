В Химках в выходные проведут фестиваль осознанного потребления

19 июня 2026, 14:54

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Второй фестиваль осознанного потребления «Гаражка» будет проходить в Химках 20 и 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Гостей ждёт маркет с локальными брендами, гаражная распродажа, своп — бесплатный обмен вещами, включая товары из IKEA, а также пункт по приёму вторсырья.





«На переработку можно будет сдать крышки от пластиковых бутылок, сами бутылки, алюминиевые банки, батарейки, кабели, наушники, зарядки, провода и макулатуру», — говорится в сообщении.