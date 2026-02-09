Модернизация системы теплоснабжения Подмосковья в этом году затронет 2 млн человек

09 февраля 2026, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В государственную программу модернизации системы теплоснабжения Подмосковья на 2026 год включён 401 объект. Это 170 котельных и блочно-модульных котельных более чем на 500 котлов, 67 центральных тепловых пунктов, одно резервно-топливное хозяйство и 163 участка теплосетей общей протяжённостью свыше 211 километров.





Об этом рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.



«В этом году в госпрограмму модернизации теплоснабжения включили 170 котельных и 212 километров теплосетей. Самый большой объём работ – на тех территориях, на которые ранее пришлось больше всего внеплановых отключений отопления и жалоб жителей. Программа этого года затронет в Московской области более двух миллионов человек, 13 000 многоквартирных домов, а также 2700 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта», – уточнил министр на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.