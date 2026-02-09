Модернизация системы теплоснабжения Подмосковья в этом году затронет 2 млн человек
В государственную программу модернизации системы теплоснабжения Подмосковья на 2026 год включён 401 объект. Это 170 котельных и блочно-модульных котельных более чем на 500 котлов, 67 центральных тепловых пунктов, одно резервно-топливное хозяйство и 163 участка теплосетей общей протяжённостью свыше 211 километров.
Об этом рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
«В этом году в госпрограмму модернизации теплоснабжения включили 170 котельных и 212 километров теплосетей. Самый большой объём работ – на тех территориях, на которые ранее пришлось больше всего внеплановых отключений отопления и жалоб жителей. Программа этого года затронет в Московской области более двух миллионов человек, 13 000 многоквартирных домов, а также 2700 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта», – уточнил министр на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.По словам Воропанова, закончить все мероприятия нужно к началу весны, чтобы с 15 сентября приступить к пробным топкам. Капремонт теплосетей вблизи школ и детсадов должен быть полностью завершён до начала нового учебного года.
Сейчас 163 объекта уже находятся в активной стадии реализации – там ведут строительно-монтажные работы.
Все работы по модернизации системы теплоснабжения в обязательном порядке сопровождаются благоустройством, что закреплено в контрактах с подрядчиками.