В Подмосковье за прошедший год отремонтировали около 1400 километров дорог
В Московской области за 2025 год отремонтировали свыше 1390 километров дорог. Такие данные привёл министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
На совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов министр назвал 2025 год годом динамичного развития для Московской области.
«Мы отремонтировали 1391 километр дорог, что на 251 километр больше, чем в 2024 году. Кроме того, мы в 2,5 раза увеличили программу капитального ремонта, по которой было отремонтировано 138 километров дорог», – сказал Сибатулин.Он уточнил, что за 2025 год в регионе привели в порядок на 28% больше дорог, чем в 2024-м.
Ранее на том же совещании Воробьёв призвал уделать особое внимание ремонту дорог в малых населенных пунктах, в том числе грунтовых.