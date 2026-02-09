Воробьёв призвал уделить особое внимание ремонту дорог в малых населённых пунктах
Состоянию дорог в малых населённых пунктах следует уделять особое внимание. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства и главами округов Подмосковья.
Он отметил, что многих жителей региона волнует ремонт грунтовых дорог.
«Важная тема – ремонт и капитальный ремонт дорог Московской области. Вы знаете, что задача – ремонтировать каждый год полторы тысячи дорог. И особое внимание уделяется малым населённым пунктам, это отдельная программа. Грунтовые дороги очень волнуют жителей – не всех, но заметного количества территорий. Традиционно рассмотрим комментарии по обращениям и жалобам», – сказал Воробьёв.Ранее в региональном Минтрансе сообщали, что в Подмосковье в 2025 году планировали отремонтировать более 320 региональных дорог общей протяжённостью 836 километров и свыше 1000 муниципальных дорог суммарной протяжённостью 556 километров.