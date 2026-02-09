Воробьёв: в Подмосковье в 2026 году модернизируют 400 объектов теплоснабжения

09 февраля 2026, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье в этом году в рамках программы модернизации систем ЖКХ планируют провести работы на 400 объектах теплоснабжения.





Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов региона.



«У нас большая программа на 2026 год и по теплу, и по воде. Сегодня обсуждаем тепло. Обращаю на это внимание. На текущий год в цифрах это 400 объектов, тогда как в 2025-м было 500. То есть объектов меньше, но это не значит, что меньше работы. Кроме того, это почти сотня котельных, 73 блочно-модульных котельных и 200 километров теплосетей», – сказал Воробьёв.

«Работа требует внимательного сопровождения. Сегодня мы уже начинаем подготовительный этап для того, чтобы в голове коллег, которые за это отвечают, был чёткий и понятный алгоритм. Что касается прокладки новых сетей, то необходимо дополнительное подробное и своевременное информирование жителей, где мы копаем, почему копаем, зачем меняем. Всё это требует в том числе обсуждения на выездных администрациях, потому что работы по теплосетям в текущем году будут так же заметны, как и в предыдущем», – отметил глава региона.