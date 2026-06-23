Модернизация системы ЖКХ в Богородском округе улучшит жизнь 35 000 человек
Масштабная модернизация системы ЖКХ в Богородском городском округе затронет около 35 000 жителей. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Темами стали строительство и капремонт социальных объектов, благоустройство и расселение аварийного жилья. Особое внимание уделили модернизации системы ЖКХ.
«Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то в этом году по линии теплоснабжения ведётся работа по девяти проектам. Это капремонт трёх котельных, центральных тепловых пунктов и сетей. Планируем всё завершить в срок. Все котельные мы оборудовали датчиками, чтобы следить и своевременно реагировать в случае выхода оборудования из строя», – пояснил Семёнов.В округе реализуется большая программа, которая затрагивает порядка 35 000 жителей. Это четверть всех многоквартирных домов – 450, а также 78 социальных объектов. В их числе – объекты в микрорайонах Заречье и Красный Электрик в Ногинске, в Электроуглях, в посёлке Обухово и в посёлке им. Воровского.
В планах на этот год – обновить два участка электросетей, три котельные, ЦТП, а также три блочно-модульные котельные.