В Богородском в июле откроют поликлинику на 500 мест
В Богородском городском округе в этом году откроют поликлинику на 500 мест. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов сообщил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
На встрече обсудили строительство и капремонт социальных объектов, благоустройство, модернизацию системы ЖКХ и расселение аварийного жилья.
«Денис Олегович, вы продолжительное время управляли Павловским Посадом. Сейчас возглавили Богородский городской округ. Он требует особого внимания по ряду направлений. Расскажите, как обстоят дела в Ногинске, в округе в целом, как вас приняли жители. Каковы, на ваш взгляд, самые заметные вызовы», – обратился к главе Воробьёв.
Он напомнил, что в своё время важным событием для округа стало открытие новой подстанции скорой помощи.
«Сейчас в Ногинске готовится к открытию современная поликлиника на 500 посещений в смену. Прошу обратить особое внимание на поиск врачей, узких специалистов. Всё, что связано с диагностикой, диспансеризацией также должно соответствовать стандартам. Ведь построить поликлинику – одно, а сделать так, чтобы она эффективно работала – совсем другое. Это наша цель, прошу вас обращать на это внимание», – подчеркнул губернатор.За последние пять лет в округе обновили 17 объектов здравоохранения – провели капремонт Дубровской амбулатории, поликлиники Обуховской и Купавинской городских больниц, построили подстанцию скорой помощи в Ногинске.
В этом году откроют поликлинику на 500 мест в микрорайоне Заречье, которую ждут 42 000 жителей. Также в планах на ближайшие годы – капремонт поликлиники в Электроуглях на улице Марьинской, стационара №4 в Ногинске.
«Новая поликлиника для взрослых и детей на 500 посещений в смену открывается уже в июле. К этому уже всё готово. Она расположена рядом с подстанцией скорой помощи. Через несколько недель наши жители смогут воспользоваться ультрасовременной, полностью оборудованной поликлиникой», – рассказал Семёнов.
Помимо этого, за последние годы в Богородском городском округе отремонтировали и построили 32 школы и детсада. Среди знаковых объектов – новая школа на 1100 мест в микрорайоне Заречье, пристройка к Центру образования №1 на 400 мест в Ногинске, а также современный кампус в микрорайоне Новое-Бисерово-2.
Семёнов рассказал губернатору, что в планах на ближайшие годы строительство новой школы на 550 мест в микрорайоне Полёт и реконструкция исторического здания школы №10, где сейчас тоже учатся дети.
Активно обновляется спортивная инфраструктура. В прошлом году после реконструкции открыли ледовую арену на стадионе «Старт». В 2027-м планируют сделать футбольное поле с подогревом на ул. Юбилейной и завершить ремонт спорткомплексов «Знамя».