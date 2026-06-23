В Богородском в июле откроют поликлинику на 500 мест

23 июня 2026, 18:53

оригинал А. Воробьёв и Д. Семёнов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Богородском городском округе в этом году откроют поликлинику на 500 мест. Об этом глава муниципалитета Денис Семёнов сообщил в ходе рабочей встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.





На встрече обсудили строительство и капремонт социальных объектов, благоустройство, модернизацию системы ЖКХ и расселение аварийного жилья.

«Денис Олегович, вы продолжительное время управляли Павловским Посадом. Сейчас возглавили Богородский городской округ. Он требует особого внимания по ряду направлений. Расскажите, как обстоят дела в Ногинске, в округе в целом, как вас приняли жители. Каковы, на ваш взгляд, самые заметные вызовы», – обратился к главе Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Сейчас в Ногинске готовится к открытию современная поликлиника на 500 посещений в смену. Прошу обратить особое внимание на поиск врачей, узких специалистов. Всё, что связано с диагностикой, диспансеризацией также должно соответствовать стандартам. Ведь построить поликлинику – одно, а сделать так, чтобы она эффективно работала – совсем другое. Это наша цель, прошу вас обращать на это внимание», – подчеркнул губернатор.

Д. Семёнов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)