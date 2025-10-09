Модернизация водоснабжения в Подмосковье улучшит жизнь более 3 млн человек

09 октября 2025, 15:43

Модернизация водоснабжения и водоотведения коснется более трёх миллионов жителей Московской области. Об этом на заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме сообщил секретарь подмосковного отделения партии, спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.





Он напомнил, что в Подмосковье реализуют масштабную трёхлетнюю программу модернизации ЖКХ, которая включает более 370 мероприятий.



В этом году планируют ввести в эксплуатацию 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, три канализационные насосные станции, 87 км сетей водоснабжения и водоотведения. На следующий год предусмотрено около 150 таких мероприятий. Как подчеркнул Брынцалов, перемены коснутся более 3 млн жителей Подмосковья.



Помимо этого, он обратил внимание на реализацию в регионе программы капремонта многоквартирных домов.

«Больше всего МКД в этом году приведут в порядок в Балашихе, Подольске, Одинцове, Красногорске и Люберцах. Полностью завершились работы в Можайске, Зарайске, Бронницах, Волоколамске, Восходе и Лотошине», – отметил спикер Мособлдумы.