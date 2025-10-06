В Подмосковье в этом году отремонтируют более 3 тыс. многоквартирных домов

06 октября 2025, 16:27

оригинал Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Подмосковье в этом году проведут капитальный ремонт более трёх тысяч многоквартирных домов. Сегодня работы уже завершили в 1522 МКД в Пушкине, Клину, Одинцове, Электростали, Подольске и других муниципалитетах.





На совещании губернатора Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов обсудили темпы реализации программы, наметили планы на следующий год.

«Сейчас готовится программа капремонта следующего года. Чтобы понимать объем и график работ, необходимо качественное обследование. Наша задача – чтобы Фонд капремонта и те 50 млрд рублей, которые находятся в его распоряжении, приносили удовлетворение людям. Это очень важное мерило. Это деньги наших жителей. Человек должен понимать, когда будут заменены внутренние системы отопления или кровля, что будет с подвалом и так далее», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«В этом году много сделано в рамках комплексного ремонта многоквартирных домов на самых разных территориях. Ориентируемся на запросы жителей – это кровля, лифты, фасады, крыши и центральное отопление. Программа по лифтам досрочно выполнена в первом полугодии этого года. Вы, Андрей Юрьевич, приняли решение её увеличить. Мы получили дополнительные адресные ориентиры по различным районам. С новыми объёмами закончим программу в ноябре. В 2026-м планируем отремонтировать ещё 2,3 тыс. домов», – сказал гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества МКД Московской области Дмитрий Сватковский.