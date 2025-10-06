В Подмосковье в этом году обновят 150 объектов водоснабжения и водоотведения

06 октября 2025, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в этом году планируют модернизировать около 150 объектов водоснабжения и водоотведения. Трёхлетняя госпрограмма на 2024-2026 годы предусматривает в Подмосковье более 370 мероприятий.





В 2025 году рассчитывают обновить 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, три канализационные насосные станции, 87 км сетей водоснабжения и водоотведения. Ещё около 150 мероприятий планируют на следующий год. Перемены коснутся более трёх миллионов жителей Подмосковья.



Реализацию этой программы, а также готовность объектов водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду обсудили на совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с членами подмосковного правительства и главами округов.

«Условие стабильной работы отопления – подготовка водозаборных узлов, насосных станций и канализационных сетей к зиме. Важно заранее проверять узлы, настроить резервное питание, пополнять набор запчастей, отработать график дежурств и маршруты выезда. Особенно важно внимание к самым изношенным объектам. Все регламентные работы уже должны быть завершены. Это и замена задвижек, и установка частотников, фильтров, и промывка резервуаров чистой воды», – сказал Воробьёв.

«У нас большая программа по замене задвижек, мойке резервуаров. Мы ставили крайний срок выполнения работ 15 сентября. Однако уже сейчас все работы выполнили на 100%», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.