Строительство храма в Черноголовке завершат до конца года
Храм Воскресения строят на Центральной улице в Черноголовке. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход строительства проверил глава городского округа Роман Хожаинов.
«Работы идут в хорошем темпе и в соответствии графиком», — отметил Хожаинов.Сейчас в здании уже построили своды над входными группами и установили конхи над алтарём, а в подсобном помещении храма смонтировали и подключили инженерные сети: водоснабжение и электропроводку. Кроме того, строители наладили работу котельной, которая будет обслуживать храм.
В настоящее время рабочие монтируют опалубку под паруса, затем установят опалубку под основные части сводов и приступят к заливке конструкций бетоном.