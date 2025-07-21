Модернизацию котельной № 7 в Наро-Фоминске должны завершить в октябре

21 июля 2025, 13:01

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Работы по модернизации котельной №7 на ул. Ленина Наро-Фоминске идут по графику, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Котельная обеспечивает теплом 82 многоквартирных дома и 20 социальных объектов города.





Старое оборудование уже демонтировали, начали устройство нового фундамента. Закупили два современных котла с горелками. Сейчас они ждут установки. Новое оборудование соответствует самым строгим стандартам, что позволит энергоэффективной и безопасной котельной служить десятилетиями.

«Котельная №7 – главный источник тепла для микрорайона «Южный», где проживают 13 тыс. человек. Мы добились её включения в областную программу, чтобы не допустить перебоев зимой. Сейчас идёт полная замена оборудования. Работы обязаны завершить в октябре, чтобы к началу отопительного сезона система работала стабильно», – рассказал глава округа Роман Шамнэ, который лично проконтролировал работы на объекте.