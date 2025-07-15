В подмосковной деревне Софьино завершают ремонт школы
Капитальный ремонт школы в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа близится к завершению. Сдать объект в эксплуатацию должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава округа Роман Шамнэ отметил, что работы ведутся в соответствии с принятым графиком. При этом приняты меры для ускорения ремонта.
«Чтобы не допустить отставания, дал поручение работать в две смены. На этой неделе на объекте будут работать уже более 60 человек. Родители и учителя ждут обновлённую школу к 1 сентября. Сделаем всё, чтобы оправдать их доверие», — подчеркнул Роман Шамнэ.В настоящее время в здании школы смонтированы новые инженерные системы, завершена внутренняя отделка и ремонт кровли, установлены новые окна. Параллельно ведётся благоустройство прилегающей территории: оснащается новое спортивное ядро и ведётся укладка асфальта.