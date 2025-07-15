В подмосковной деревне Софьино завершают ремонт школы

15 июля 2025, 16:43

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Капитальный ремонт школы в деревне Софьино Наро-Фоминского городского округа близится к завершению. Сдать объект в эксплуатацию должны до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Глава округа Роман Шамнэ отметил, что работы ведутся в соответствии с принятым графиком. При этом приняты меры для ускорения ремонта.





«Чтобы не допустить отставания, дал поручение работать в две смены. На этой неделе на объекте будут работать уже более 60 человек. Родители и учителя ждут обновлённую школу к 1 сентября. Сделаем всё, чтобы оправдать их доверие», — подчеркнул Роман Шамнэ.