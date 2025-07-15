В Наро-Фоминске вручили дипломы выпускникам юридического колледжа

15 июля 2025, 12:57

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Торжественное мероприятие, посвящённое третьему выпуску студентов юридического колледжа Всероссийского госуниверситета юстиции (РПА Минюста РФ), состоялось в Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского колледжа.





Колледж был открыт в 2021 году по инициативе главы округа Романа Шамнэ. В этом году дипломы получили 105 студентов, в том числе 36 человек заслужили дипломы с отличием.





«Вы делаете важный шаг в востребованную и уважаемую профессию. Уверена, что полученные знания и опыт станут прочной основой для вашей будущей карьеры», — сказала выпускникам замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.