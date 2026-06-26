В Красногорске завершают строительство детсада на 300 мест

26 июня 2026, 09:09

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, строят в ЖК «Квартал Строгино» на территории округа Красногорск. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь здания составляет около 4 200 квадратных метров. Постройка состоится из трёхэтажного основного корпуса и двухэтажного крыла.





«В детском саду предусмотрены 12 групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, а также музыкальный и спортивный зал, кружковая, кабинеты психолога и логопеда, медпункт и пищеблок полного цикла», — говорится в сообщении.