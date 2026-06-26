На канализационных сетях Подмосковья за неделю устранили около 280 засоров
278 засоров устранили специалисты Мособлводоканала на подмосковных сетях водоотведения за последние семь дней. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
Главными причинами засоров были плотные комки из тряпок и влажных салфеток: эти материалы впитывают воду, разбухают и перекрывают просветы в трубах.
«Способы ликвидации засоров зависели от их местоположения и масштаба. Специалисты использовали два основных метода — механический и с использованием специализированных машин», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что каждый засор является ударом по канализационной системе, так как не даёт сточным водам свободно течь к очистным сооружениям, из-за чего могут сломаться насосы и произойти подтопления в домах.