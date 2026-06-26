На канализационных сетях Подмосковья за неделю устранили около 280 засоров

26 июня 2026, 08:53

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

278 засоров устранили специалисты Мособлводоканала на подмосковных сетях водоотведения за последние семь дней. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.





Главными причинами засоров были плотные комки из тряпок и влажных салфеток: эти материалы впитывают воду, разбухают и перекрывают просветы в трубах.





«Способы ликвидации засоров зависели от их местоположения и масштаба. Специалисты использовали два основных метода — механический и с использованием специализированных машин», — говорится в сообщении.