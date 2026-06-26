В семи подмосковных округах починили дорожные ограждения

26 июня 2026, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Перильные, тросовые и металлические барьерные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Перильные ограждения не дают машинам заехать на тротуар, а пешеходам — выйти на проезжую часть в неположенном месте, тросовые разделяют транспортные потоки, а барьерные препятствуют съезду на обочину.





«В городской черте ограждения привели в порядок рядом с остановкой «ЖК «Павловский квартал» в Истре, на проспекте Кирова в Коломне, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на Волковской и Вертолётной улицах в Люберцах, на Волоколамской улице в Волоколамске и на Борисовском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.