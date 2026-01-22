В новой поликлинике в Лобне теперь можно пройти реабилитацию
В открывшейся в прошлом году поликлинике в Лобне, помимо первичной помощи, можно будет пройти углублённое обследование и реабилитацию. Работу Центральной городской поликлиники на 600 посещений в смену проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Медучреждение обслуживает свыше 60 000 жителей пяти микрорайонов – Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный. В большом современном медицинском комплексе можно получить помощь по 21 профилю.
«Хотел бы поблагодарить главврача, который собрал здесь профессиональный коллектив. Это главное. На первичное звено ложится большая нагрузка. Мы строим поликлиники в каждом городе Подмосковья. Но основное – это удовлетворённость пациента, чтобы у него была возможность поставить точный диагноз, пройти обследование на современном оборудовании. То же касается и телемедицины, чтобы человеку не нужно было лишний раз ходить закрывать больничный, а все консультации он мог бы получить дистанционно», – сказал Воробьёв в ходе общения с медицинским персоналом.Она напомнил, что в регионе большая программа по поддержке медиков – к примеру, социальная ипотека. Она очень востребована
Поликлиника оснащена новейшим оборудованием – рентген-аппаратами, УЗИ экспертного класса, устройствами для функциональной диагностики, лор-комбайном, видеогастроскопическими и колоноскопическими стойками, аппаратурой для реабилитации.
Медики поблагодарили и за планшеты для выездных бригад. С их помощью они ещё по пути на вызов могут оценить состояние пациента по электронной карте, узнать о его хронических заболеваниях.
«У нас до 30 вызовов в день, и планшеты сильно экономят время. Я просто вбиваю запрос и получаю нужную информацию о пациенте. Это касается и больничного листа, и выписки электронного рецепта», – рассказал фельдшер отделения неотложной помощи Алексей Кузнецов.В пятиэтажном здании, помимо поликлиники, работают дневной стационар на 38 коек, инфекционный блок, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, неотложной помощи, медицинской реабилитации, профилактики, два рентген-кабинета. Функционирует собственная клинико-диагностическая лаборатория.
«Это пилотная поликлиника в Московской области, мы внедряем здесь 11 проектов, начиная телемедицинскими консультациями и заканчивая искусственным интеллектом. Мы создали новую команду, пришло много молодых специалистов. У нас самое современное оборудование, пожалуй, лучшая лаборатория, которая работает на пять подмосковных больниц – в Химках, Долгопрудном, Дубне, Талдоме и Дмитрове», – рассказала главврач Лобненской городской больницы, в структуру которой входит Центральная поликлиника, Виктория Тен.В декабре в поликлинике открыли отделение медицинской реабилитации. Туда можно обратиться, например, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или после травмы.
Ветеран СВО Александр рассказал, что проходит восстановление после тяжёлого ранения.
«Я офицер запаса, в зону спецоперации ушёл по мобилизации в октябре 2022 года. Находился на самых горячих участках фронта. В марте 2024-го дрон «Баба Яга» скинул противотанковую мину на наш блиндаж. Я потерял левую ногу, а правую спасли медики. Сейчас прохожу реабилитацию в Лобне. В поликлинике очень хороший персонал – врачи действительно знают свое дело и здорово помогают. И, конечно, оборудование здесь очень хорошее», – отметил Александр, который возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и участвует в программе «Герои Подмосковья».Большой запрос у жителей Лобни был и на современную женскую консультацию. В новой поликлинике под неё отведено два этажа. Помимо кабинетов профильных врачей, приём ведут маммолог и психолог. Есть малая операционная и небольшой дневной стационар, кабинет функциональной диагностики.
В поликлинике работают 110 врачей и 45 сотрудников среднего медицинского звена. Большая часть перешла из старого здания. В кадровом резерве – более 50 студентов-целевиков.
Старое здание поликлиники перепрофилировали под Центр лучевой диагностики. Его оснастили аппаратом КТ, маммографом, рентген-аппаратом и флюорографом. По просьбам жителей был также приобретён аппарат МРТ.