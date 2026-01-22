В новой поликлинике в Лобне теперь можно пройти реабилитацию

22 января 2026, 14:57

оригинал Андрей Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В открывшейся в прошлом году поликлинике в Лобне, помимо первичной помощи, можно будет пройти углублённое обследование и реабилитацию. Работу Центральной городской поликлиники на 600 посещений в смену проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Медучреждение обслуживает свыше 60 000 жителей пяти микрорайонов – Катюшки, Букино, Москвич, Южный и Центральный. В большом современном медицинском комплексе можно получить помощь по 21 профилю.

«Хотел бы поблагодарить главврача, который собрал здесь профессиональный коллектив. Это главное. На первичное звено ложится большая нагрузка. Мы строим поликлиники в каждом городе Подмосковья. Но основное – это удовлетворённость пациента, чтобы у него была возможность поставить точный диагноз, пройти обследование на современном оборудовании. То же касается и телемедицины, чтобы человеку не нужно было лишний раз ходить закрывать больничный, а все консультации он мог бы получить дистанционно», – сказал Воробьёв в ходе общения с медицинским персоналом.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



«У нас до 30 вызовов в день, и планшеты сильно экономят время. Я просто вбиваю запрос и получаю нужную информацию о пациенте. Это касается и больничного листа, и выписки электронного рецепта», – рассказал фельдшер отделения неотложной помощи Алексей Кузнецов.

«Это пилотная поликлиника в Московской области, мы внедряем здесь 11 проектов, начиная телемедицинскими консультациями и заканчивая искусственным интеллектом. Мы создали новую команду, пришло много молодых специалистов. У нас самое современное оборудование, пожалуй, лучшая лаборатория, которая работает на пять подмосковных больниц – в Химках, Долгопрудном, Дубне, Талдоме и Дмитрове», – рассказала главврач Лобненской городской больницы, в структуру которой входит Центральная поликлиника, Виктория Тен.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я офицер запаса, в зону спецоперации ушёл по мобилизации в октябре 2022 года. Находился на самых горячих участках фронта. В марте 2024-го дрон «Баба Яга» скинул противотанковую мину на наш блиндаж. Я потерял левую ногу, а правую спасли медики. Сейчас прохожу реабилитацию в Лобне. В поликлинике очень хороший персонал – врачи действительно знают свое дело и здорово помогают. И, конечно, оборудование здесь очень хорошее», – отметил Александр, который возглавляет местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и участвует в программе «Герои Подмосковья».