Студент МФТИ из Химок стал абсолютным чемпионом мировой олимпиады по математике

06 августа 2026, 21:05

оригинал И. Часовских (Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки)

Выпускник химкинской школы №14, а ныне первокурсник МФТИ Иван Часовских стал абсолютным победителем Международной студенческой олимпиады по математике в Болгарии. Он показал лучший результат среди всех участников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.





Всего российские студенты завоевали 62 награды, сборная МФТИ – 17. Это достижение стало итогом целенаправленной работы: сборную активно тренировали в рамках проекта «Олимпиадная математика на Физтехе».

«Иван – гордость школы и округа. Его победа – результат труда самого Ивана, его учителей и родителей. Такие примеры вдохновляют ребят. Сложные вершины покоряются тем, кто не боится трудностей. Желаем Ивану новых успехов, это только начало его пути», – отметила депутат Химок Юлия Мамай.