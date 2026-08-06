Студент МФТИ из Химок стал абсолютным чемпионом мировой олимпиады по математике
Выпускник химкинской школы №14, а ныне первокурсник МФТИ Иван Часовских стал абсолютным победителем Международной студенческой олимпиады по математике в Болгарии. Он показал лучший результат среди всех участников, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Всего российские студенты завоевали 62 награды, сборная МФТИ – 17. Это достижение стало итогом целенаправленной работы: сборную активно тренировали в рамках проекта «Олимпиадная математика на Физтехе».
«Иван – гордость школы и округа. Его победа – результат труда самого Ивана, его учителей и родителей. Такие примеры вдохновляют ребят. Сложные вершины покоряются тем, кто не боится трудностей. Желаем Ивану новых успехов, это только начало его пути», – отметила депутат Химок Юлия Мамай.Со школьных лет Часовских стабильно показывал выдающиеся результаты по математике. Он увлёкся предметом в шестом классе, вдохновлённый примером отца. Среди его достижений – победа на Международной математической олимпиаде IMO‑2024, золотая медаль прошлогодней 16‑й Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, а также на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.