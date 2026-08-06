Жителям Подмосковья рассказали, что делать со стройотходами после ремонта
Ремонт с перепланировкой, разбором бетонных перегородок и кирпичной кладки всегда сопровождается большим количеством строительных отходов. Однако выбрасывать их в обычные контейнеры, в том числе для крупногабаритных отходов, а также оставлять возле дома запрещено законом, напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Чтобы законно вывезти строительные отходы, нужно заключить договор со специализированной организацией, которая предоставит отдельный контейнер для такого мусора.
«Прежде чем заказать услугу, нужно проверить наличие у компании лицензии на такой вид деятельности. Обращаться следует только к легально работающим перевозчикам. Также можно заказать бункер у своей управляющей организации. Площадки «Мегабак» принимают не весь строительный мусор. Можно сдать старые дверные и оконные блоки без стёкол, ламинат, керамическую плитку, металлические элементы. Лучше уточнить актуальный перечень принимаемых фракций на сайте», – рассказали в Минчистоты.Нарушение правил размещения строительных отходов влечёт административное наказание. Размер штрафов для граждан составляет от 2000 до 3000 рублей; для должностных лиц – от 10000 до 30 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 рублей, а для юрлиц – от 100 000 до 250 000 рублей.
Чтобы найти проверенного перевозчика, следует обратиться к реестру лицензированных организаций, имеющих право на транспортирование строительных отходов. Он опубликован на официальных ресурсах.