Жителям Подмосковья рассказали, что делать со стройотходами после ремонта

06 августа 2026, 21:53

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Ремонт с перепланировкой, разбором бетонных перегородок и кирпичной кладки всегда сопровождается большим количеством строительных отходов. Однако выбрасывать их в обычные контейнеры, в том числе для крупногабаритных отходов, а также оставлять возле дома запрещено законом, напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Чтобы законно вывезти строительные отходы, нужно заключить договор со специализированной организацией, которая предоставит отдельный контейнер для такого мусора.

«Прежде чем заказать услугу, нужно проверить наличие у компании лицензии на такой вид деятельности. Обращаться следует только к легально работающим перевозчикам. Также можно заказать бункер у своей управляющей организации. Площадки «Мегабак» принимают не весь строительный мусор. Можно сдать старые дверные и оконные блоки без стёкол, ламинат, керамическую плитку, металлические элементы. Лучше уточнить актуальный перечень принимаемых фракций на сайте», – рассказали в Минчистоты.