Пятилетний пловец из Люберец установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине
Воспитанник отделения плавания спортивной школы олимпийского резерва Люберец Герман Шайтан установил мировой рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На соревнованиях Московской области по плаванию «Золотой резерв. Большой финал», проходивших в Яхроме, юный спортсмен побил мировой рекорд по версии международного регистратора рекордов INTERRECORD.
«Герман Шайтан продемонстрировал выдающийся результат на дистанции 50 метров на спине, преодолев её за одну минуту три секунды. Этот результат был официально признан мировым и национальным достижением по версии INTERRECORD и внесён в Реестр рекордов России», – рассказали в администрации.
Там добавили, что в планах юного чемпиона – новые старты и покорение следующих вершин в плавании.