С 1 марта в России начнется тестовый режим по маркировке кондитерских изделий

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С 1 марта по 31 августа 2025 года в России начнётся тестирование системы маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, фасованных в потребительскую упаковку, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В эксперименте будут участвовать такие продукты, как шоколад, жевательная резинка, мучные кондитерские изделия, засахаренные фрукты, орехи и овощи, а также джемы, мармелад и фруктовые желе.
Министерство сельского хозяйства РФ призвало производителей активно включиться в процесс эксперимента, чтобы отработать все этапы маркировки для отрасли.
В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в 2024 году региональные предприятия выпустили 570,3 тыс. тонн кондитерской продукции, что составило более 28,2% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 13,2% от общероссийского производства. Благодаря этим показателям Подмосковье остаётся ведущим производителем кондитерских изделий в стране.
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Министерство сельского хозяйства РФ призвало производителей активно включиться в процесс эксперимента, чтобы отработать все этапы маркировки для отрасли.
В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в 2024 году региональные предприятия выпустили 570,3 тыс. тонн кондитерской продукции, что составило более 28,2% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 13,2% от общероссийского производства. Благодаря этим показателям Подмосковье остаётся ведущим производителем кондитерских изделий в стране.
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Дайана Хусинова