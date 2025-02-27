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Главная / Новости / Подмосковье/ С 1 марта в России начнется тестовый режим по маркировке кондитерских изделий

С 1 марта в России начнется тестовый режим по маркировке кондитерских изделий

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

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С 1 марта по 31 августа 2025 года в России начнётся тестирование системы маркировки отдельных видов сладостей и кондитерских изделий, фасованных в потребительскую упаковку, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В эксперименте будут участвовать такие продукты, как шоколад, жевательная резинка, мучные кондитерские изделия, засахаренные фрукты, орехи и овощи, а также джемы, мармелад и фруктовые желе.

Министерство сельского хозяйства РФ призвало производителей активно включиться в процесс эксперимента, чтобы отработать все этапы маркировки для отрасли.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в 2024 году региональные предприятия выпустили 570,3 тыс. тонн кондитерской продукции, что составило более 28,2% от общего объёма в Центральном федеральном округе и 13,2% от общероссийского производства. Благодаря этим показателям Подмосковье остаётся ведущим производителем кондитерских изделий в стране.

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#кондитерские изделия
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Химкинский врач Чиркова рассказала, как во время Масленицы укрепить иммунитет
27 февраля 2025, 17:09

Фото: iStock / kasia2003

В эти дни одновременно с Масленицей проходит неделя поддержания и укрепления иммунитета. Какой начинке для блинов отдать предпочтение, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова.
«Для этого, например, подойдут ягоды – мощные источники антиоксидантов, которые помогают бороться с воспалениями, богаты витамином C и клетчаткой. Фисташки, грецкие орехи и семена подсолнечника – источники белка, витаминов и полезных жиров. Орехи поддерживают ментальное здоровье, насыщают энергией, укрепляют сердце. А творог – богатейший источник белка и кальция, которые считаются «строительной основой организма», – отметила Чиркова.
Она добавила, что немного укропа или петрушки улучшат вкус блинов, добавят витаминов и микроэлементов.
«Грибы со шпинатом – это витамины группы B, необходимые для нормальной работы всех систем организма, клетчатка и железо, которое поддерживает уровень гемоглобина», – сказала врач.
Она также предложила поэкспериментировать с начинками и попробовать, например, кабачки с чесноком. Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами, а кабачки содержат клетчатку и микроэлементы.

Помимо этого, в качестве начинки можно добавить авокадо и рыбу – сёмгу, скумбрию или сардины. Такая начинка содержит омега-3 и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы.

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#блины
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В Одинцове открылась многопрофильная клиника
27 февраля 2025, 16:53

Фото: пресс-служба клиники Лапино

Многопрофильная клиника «Лапино Одинцово», являющаяся филиалом клинического госпиталя Лапино, открылась в отдельном трёхэтажном здании в центре города Одинцово, получить там помощь смогут как взрослые, так и дети, сообщает пресс-служба клиники.
«Открытие новой клиники «Лапино Одинцово» — это значимое событие для нашего округа. Клиника находится в очень удобном месте. А это значит, что качественная помощь для наших горожан станет еще доступнее», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
В клинике будут работать врачи более 30 специальностей, в том числе кардиологи, офтальмологи, эндокринологи и пр. Медучреждение оснащено самым современным оборудованием для максимально эффективной диагностики и лечения пациентов.

Важность открытия нового медучреждения отметил и министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В свою очередь, основатель и генеральный директор группы компаний «Мать и дитя», включающей более 50 медицинских учреждений, российский врач Марк Курцер отметил, что некоторые виды помощи в клинике «Лапино Одинцово» будут оказывать по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Пациентов будут принимать в трёх отделениях: лечебно-диагностическом центре, центре женского здоровья и детской поликлинике.

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#андрей иванов
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Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту в Египет
27 февраля 2025, 16:44

Фото: iStock / Givaga

Предпринимателей Московской области приглашают на бесплатный вебинар для экспортёров «Час с торговым представителем России в Арабской Республике Египет». Он состоится в онлайн-формате 11 марта, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Вебинар адресован субъектам малого и среднего предпринимательства, желающим узнать о возможностях выхода на рынок Египта, особенностях ведения бизнеса и поддержке, которую можно получить от торгового представительства. Спикером выступит торговый представитель России в Египте Алексей Теванян. Он расскажет об экономической ситуации, главных направлениях торговли, возможностях развития бизнеса, вызовах и рисках, а также о поддержке от государства», – пояснили в ведомстве.
Вебинар пройдет 11 марта с 12:00 до 13:00. Необходимо предварительно оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 10 утра 11 марта. Ссылка на вебинар придёт по почте. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

Организатором вебинара выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Фонд оказывает поддержку и услуги экспортёрам. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

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#мининвест мо
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В театре «Первопроходцы» прошли занятия по актёрскому мастерству для студентов
27 февраля 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Артисты молодёжного театра «Первопроходцы» провели мастер-класс по актёрскому мастерству для студентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Первокурсники и второкурсники техникума приняли участие в интерактивных заданиях. Мастер-класс был направлен на развитие у будущих авиаспециалистов творческих способностей и навыков командной работы. Студенты изображали бытовую технику – телевизор и стиральную машину, импровизировали со случайными словами, выбранными из корзины», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Как пояснили организаторы, такой подход позволил участникам не только освоить базовые приёмы актерского мастерства, но и развить концентрацию внимания, воображение, необходимые как на сцене, так и в повседневной жизни.
«Мне удалось раскрыться на занятиях. Обычно я более скован», – поделился один из студентов.
После интерактивной части занятий студентам рассказали о возможности продолжить обучение в театре. Все желающие в возрасте от 14 до 35 лет могут попробовать себя в роли актёра или режиссёра.

Записаться на пробное занятие можно по ссылке.

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#мастер-класс
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Биатлонистка Федченко из Подмосковья победила на юниорском первенстве России
27 февраля 2025, 16:20

Наталия Федченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Наталия Федченко завоевала золотую медаль на первенстве России по биатлону среди юниоров, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта Наталия Федченко поднялась по итогам индивидуальной гонки на 12,5 км. Дистанцию она преодолела за 39 минут 11,7 секунд, совершив один промах на последнем огневом рубеже. Второе место в этой дисциплине заняла биатлонистка из Свердловской области, а бронзовую медаль выиграла представительница Тюмени», — говорится в сообщении.
Первенство России по биатлону среди спортсменов в возрасте 21-23 года в Тюмени с 27 февраля по 3 марта. Участие в турнире принимают более 100 спортсменов из разных регионов страны.

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