Подмосковный клуб сыграет в Красногорске дебютный матч Молодёжной хоккейной лиги

24 сентября 2025, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На арене имени В. В. Петрова в Красногорске 25 сентября подмосковная команда «Академия Динамо Красная Машина Юниор» сыграет первый домашний матч дебютного сезона против «Капитана» из Ступина. Игра состоится в рамках Молодёжной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.







«Первый домашний матч – всегда история. Давайте вместе создадим её и поддержим наших ребят на трибунах. Это событие важно для команды, для города и для развития хоккея в Подмосковье. К тому же болельщики получат шанс встретиться с героями самого известного хоккейного сериала и получить их автограф прямо на арене», - сказали в пресс-службе.