Подмосковный клуб сыграет в Красногорске дебютный матч Молодёжной хоккейной лиги
На арене имени В. В. Петрова в Красногорске 25 сентября подмосковная команда «Академия Динамо Красная Машина Юниор» сыграет первый домашний матч дебютного сезона против «Капитана» из Ступина. Игра состоится в рамках Молодёжной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Первый домашний матч – всегда история. Давайте вместе создадим её и поддержим наших ребят на трибунах. Это событие важно для команды, для города и для развития хоккея в Подмосковье. К тому же болельщики получат шанс встретиться с героями самого известного хоккейного сериала и получить их автограф прямо на арене», - сказали в пресс-службе.Там пояснили, что за час до стартового вбрасывания состоится автограф-сессия с актёрами сериала «Молодёжка. Новая Смена» Ильёй Лейбиным, Артуром Каспрановым, Максимом Пушненковым, Александрой Булычевой и Асель Турдубаевой.