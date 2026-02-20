В подмосковных Химках установили «умную» теплую остановку с Wi-Fi

20 февраля 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В городском округе Химки в ЖК «Новый Зеленоград» установили современную теплую остановку с «умными» системами. Новый павильон работает на маршруте «Новый Зеленоград» — станция Зеленоград-Крюково (МЦД-3). Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.





Остановку построил и полностью оборудовал девелопер жилого комплекса — компания IKON Development.



Комплекс состоит из двух частей — закрытого и открытого павильонов. Закрытое помещение размером 4,6×2×3 метра автоматически поддерживает тепло в холодное время года. Строители утеплили павильон, сделали панорамное остекление со стороны дороги и установили внутри инфракрасный обогреватель с термодатчиком. А еще смонтировали теплый пол и приточно-вытяжную вентиляцию.



Снаружи остановку облицевали композитными панелями черного и серебристого цвета, внутри — окрашенными металлическими панелями.



Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области Для пассажиров установили скамейки и подключили круглосуточное видеонаблюдение. В закрытой части вдоль панорамных окон разместили барный столик и USB-разъемы для зарядки гаджетов. В открытом павильоне установили ударопрочное стекло «триплекс» толщиной 12 мм.



Разработчики предусмотрели дополнительные «умные» решения:

USB-панели для зарядки;

место под Wi-Fi-роутер;

место под кофемат;

комплекты «умной остановки» с системой автономной видеорегистрации и архивации событий.