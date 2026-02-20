В подмосковных Химках установили «умную» теплую остановку с Wi-Fi
В городском округе Химки в ЖК «Новый Зеленоград» установили современную теплую остановку с «умными» системами. Новый павильон работает на маршруте «Новый Зеленоград» — станция Зеленоград-Крюково (МЦД-3). Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.
Остановку построил и полностью оборудовал девелопер жилого комплекса — компания IKON Development.
Комплекс состоит из двух частей — закрытого и открытого павильонов. Закрытое помещение размером 4,6×2×3 метра автоматически поддерживает тепло в холодное время года. Строители утеплили павильон, сделали панорамное остекление со стороны дороги и установили внутри инфракрасный обогреватель с термодатчиком. А еще смонтировали теплый пол и приточно-вытяжную вентиляцию.
Снаружи остановку облицевали композитными панелями черного и серебристого цвета, внутри — окрашенными металлическими панелями.
Для пассажиров установили скамейки и подключили круглосуточное видеонаблюдение. В закрытой части вдоль панорамных окон разместили барный столик и USB-разъемы для зарядки гаджетов. В открытом павильоне установили ударопрочное стекло «триплекс» толщиной 12 мм.
Разработчики предусмотрели дополнительные «умные» решения:
- USB-панели для зарядки;
- место под Wi-Fi-роутер;
- место под кофемат;
- комплекты «умной остановки» с системой автономной видеорегистрации и архивации событий.
ЖК «Новый Зеленоград» расположен в Химках, рядом с Зеленоградом. В первой очереди комплекса уже построили и заселили девять домов — здесь живут около 1 600 человек. А еще открыли собственную начальную школу и детский сад.
В Подмосковье девелоперы, в том числе ПИК, «Самолет», «Гранель» и ФСК, строят жилые кварталы в ходе комплексного развития территорий вместе со всей необходимой инфраструктурой.