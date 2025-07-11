Молодые активисты поделились идеями развития посёлка Электроизолятор

Фото: Раменский медиацентр

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев встретился с молодежью посёлка Электроизолятор в формате выездной администрации. Активисты поделились идеями по улучшению качества жизни, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



«Молодые жители посёлка задали главе округа актуальные вопросы. Одной из главных тем стало развитие транспортной инфраструктуры. Ребята интересовались возможностью введения льготных проездных билетов и специальных тарифов для молодёжи. Обсуждали также благоустройство общественных зон, создание новых мест для отдыха. Участники встречи считают, что посёлку не хватает современных общественных пространств, где можно было бы проводить время», – говорится в сообщении.
Фото: Раменский медиацентр
Помимо этого, активисты затронули тему визуального облика центральной части поселка. Они предложили привести к единому стилю оформление вывесок на зданиях.

Малышев отметил неравнодушие молодёжи к экологической повестке. Он заверил, что администрация рассмотрит все высказанные предложения и постарается реализовать лучшие идеи.


Лора Луганская

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