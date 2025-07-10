Врачи Раменской больницы проведут выездные приёмы в трёх сёлах

10 июля 2025, 15:57

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Выездные приёмы в трёх фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных сёлах Раменского муниципального округа, проведут в июле врачи Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Мероприятия будет организованы в рамках акции «Здоровье в село».





«17 июля выездной приём проведут в ФАПе села Вохринское, в 24 июля — в селе Велино, а 31 июля — в фельдшерско-акушерском пункте села Строкино», — говорится в сообщении.