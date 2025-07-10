Врачи Раменской больницы проведут выездные приёмы в трёх сёлах

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Выездные приёмы в трёх фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных сёлах Раменского муниципального округа, проведут в июле врачи Раменской больницы. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.



Мероприятия будет организованы в рамках акции «Здоровье в село».

«17 июля выездной приём проведут в ФАПе села Вохринское, в 24 июля — в селе Велино, а 31 июля — в фельдшерско-акушерском пункте села Строкино», — говорится в сообщении.
В рамках приёма у пациентов проверят уровень сахара в крови, артериальное давление, уровень сатруации, ЭКГ сердца, скрининг на риски развития атеросклероза и остеопороза, а также тестирование на витаминно-минеральный баланс в организме.

Для того, чтобы пройти обследования, пациентам нужно заранее записаться через участкового терапевта или фельдшера.
Лев Каштанов

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