Молодых аграриев из Подмосковья пригласили на форум «АгроПродвижение»

04 июля 2025, 21:10

оригинал Фото: пресс-службаМинсельхозпрода МО

Молодые специалисты и студенты аграрных направлений из Подмосковья могут принять участие в молодёжном форуме «АгроПродвижение». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.







«Молодые специалисты с сельских территорий, профессионалы с проектами развития сельской местности и студенты аграрных направлений подготовки приглашаются на окружной молодёжный сельскохозяйственный форум, который пройдёт 19-25 сентября в Тульской области. Там встретятся участники из Центрального федерального округа», – пояснили в министерстве.