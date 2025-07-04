Молодых аграриев из Подмосковья пригласили на форум «АгроПродвижение»
Молодые специалисты и студенты аграрных направлений из Подмосковья могут принять участие в молодёжном форуме «АгроПродвижение». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«Молодые специалисты с сельских территорий, профессионалы с проектами развития сельской местности и студенты аграрных направлений подготовки приглашаются на окружной молодёжный сельскохозяйственный форум, который пройдёт 19-25 сентября в Тульской области. Там встретятся участники из Центрального федерального округа», – пояснили в министерстве.На форуме запланированы образовательная, культурная и спортивная программы. Пройдут показ сельскохозяйственной техники и дегустация фермерской продукции.
Организатор мероприятия – Росмолодёжь. Регистрация проводится на сайте форума до 19 июля. Там же собраны инструкции и другие подробности.